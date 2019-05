Nederland weigert komst haatprediker Steven Anderson

De Amerikaanse pastor wordt de toegang tot ons land geweigerd, mocht hij nog naar Nederland reizen – zoals hijzelf eerder aankondigde in een video. Verantwoordelijk bewindsman Mark Harbers heeft maatregelen genomen om de inreis van Steven Anderson te voorkomen, meldt hij aan de Tweede Kamer. Anderson wilde op 23 mei een bezoek brengen aan Amsterdam.

Anderson staat bekend om zijn extreme opvattingen over homo’s en Joden. Zo vindt hij onder meer dat homo’s geëxecuteerd moeten worden en ontkent hij de Holocaust. Amsterdamse politieke partijen, lhbt-belangenclub COC Nederland en het CIDI, dat antisemitisme monitort, verzochten het kabinet afgelopen week al om Anderson te weren. Andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, hielden hem eerder ook al tegen.

Opluchting

Onder meer regeringspartijen D66 en VVD reageren opgelucht op de stap van Harbers. „Vandaag heeft liefde gewonnen van haat. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar de grens ligt voor D66 bij het aanzetten tot haat. Nederland kon niet anders dan hem weigeren”, meent D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

„Goed en volkomen terecht dat Harbers deze man niet toelaat in ons land”, stellen Dilan Yesilgöz en Malik Azmani. „Wat de VVD betreft is in ons land geen ruimte voor haatzaaierij!”

Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, maakte Anderson de slachtoffers uit voor „pedofielen” en vond hij het jammer dat er niet meer doden waren gevallen. De christelijke prediker richtte in de Verenigde Staten zijn eigen fundamentalistische kerk op: de Faithful Word Baptist Church in Arizona.