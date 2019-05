Boze apothekers in het Gooi dicht uit protest

In het Gooi houdt de helft van de 40 apotheken hun deuren woensdag tot het middaguur gesloten uit protest tegen geneesmiddelentekorten en het preferentiebeleid. Zij zijn het zat om voortdurend aan boze klanten te moeten uitleggen waarom ze weer een ander doosje meekrijgen, zegt apotheker Carlo Schneider van Apotheek Zevenend in Laren.

Volgens Schneider krijgen apothekers steeds vaker te maken met agressie door leveringsproblemen van medicijnen. ,,Dat is niet het gevolg van het beleid van apothekers, maar van het beleid van de overheid'', aldus de apotheker.

Volgens Klein Nulent krijgt ruim een derde van de baliemedewerkers in apotheken dagelijks te maken met agressie. ,,Dat varieert van schelden en dreigen tot slaan'', aldus de bestuursvoorzitter.

Preferentiebeleid

Sinds enkele jaren worden honderdduizenden mensen jaarlijks, zonder medische reden, op een ander merk medicijn worden gezet. Dat komt door het zogeheten preferentiebeleid. Wettelijk is geregeld dat zorgverzekeraars één voorkeursmerk vergoeden bij veel geneesmiddelen in de apotheek. Als er goedkopere varianten zijn met dezelfde werkzame stoffen, maar bijvoorbeeld een andere kleur of vorm, dan worden apotheken aangemoedigd alleen die nog te verstrekken. Alleen als de dokter om medische redenen één specifiek merk of type voorschrijft, krijgen patiënten die ook vergoed.

Apothekers vinden het al jaren lastig om aan patiënten uit te leggen waarom ze moeten overstappen naar een ander merk, in plaats van bij het oude vertrouwde middel te blijven. Volgens apotheker Schneider leidt de overstap op een ander merk soms tot onveilige situaties met patiënten.

Hij hoopt dat zorgverzekeraars en de overheid de handen ineenslaan om het voorkeursbeleid aan te passen en de medicijntekorten oplossen.

Grotere voorraden

Volgens Klein Nulent wordt momenteel onderzocht of medicijnfabrikanten en groothandels grotere voorraden kunnen aanhouden om de tekorten aan te pakken. Een van de problemen is volgens hem de grote afhankelijkheid van China en India voor de productie van geneesmiddelen. ,,Als daar iets misgaat merken wij dat direct''.

’Veel bespaard’

In een reactie laat brancheclub Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weten zich niet te herkennen in de suggestie van de apotheker dat de geneesmiddelentekorten veroorzaakt worden door het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. „Apothekers hebben er baat bij dit beleid steeds maar weer aan de kaak te stellen, omdat het hen in de portemonnee raakt”, zegt woordvoerder Koen Venekamp. „Het preferentiebeleid is ingevoerd om prijzen van geneesmiddelen omlaag te krijgen en bonussen van fabrikanten voor apothekers tegen te gaan. Sinds de invoering ervan zijn er miljarden bespaard. Dat komt neer op circa 50 euro minder premie per verzekerde per jaar.”

Ook ZN zegt het ’naar te vinden’ dat hun verzekerden geconfronteerd worden door medicijntekorten. Volgens Venekamp ligt de oorzaak buiten Nederland. „Het is een internationaal probleem.”