IS-aanhanger schuldig aan plannen bomaanslag Australië

De man staat samen met een derde broer terecht voor het plannen van twee aanslagen. Ze zouden ook een aanval met chemisch gas in een vliegtuig naar Abu Dhabi hebben gepland. De mannen handelden in naam van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Douanepersoneel vond de bom doordat de bagage van de broer te zwaar was. Na weken van onderzoek werden de twee broers aangehouden tijdens een inval. De gebruikte explosieven zouden van militaire kwaliteit zijn en met de post zijn gestuurd vanuit Turkije. De rechtbank is nog in beraad over de rol van de broer.