Tips van experts: zo houd je inbrekers buiten de deur

ROTTERDAM - Wie deze weken de deur uitgaat, moet op zijn tellen passen, want met de versoepeling van de coronamaatregelen is ook het aantal woninginbraken omhoog geschoten. Dat getal was tijdens de coronacrisis juist historisch laag. Met een beetje pech wordt er binnen een paar weken alweer even vaak ingebroken als voorheen, vreest de politie. „Inbrekers maken een inhaalslag.”