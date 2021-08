Russisch oppositielid doet vanuit gevangenis mee aan verkiezingen

Pivovarov zit al maanden vast. De politie haalde hem in mei uit een passagiersvliegtuig dat in Sint-Petersburg op het punt stond te vertrekken naar Polen. Het oppositielid riskeert een gevangenisstraf van zes jaar vanwege zijn banden met een „onwenselijke” organisatie. Het door Kremlincriticus Michail Chodorkovski opgerichte Open Rusland kreeg dat stempel in 2017. De organisatie maakte dit jaar bekend de deuren te sluiten om medewerkers te beschermen tegen strafvervolging.

’Uitdagende’ campagne

Het team van de 39-jarige Pivovarov zei een „uitdagende” campagne voor de boeg te hebben. De politicus is niet het enige bekende oppositielid dat in de aanloop naar de verkiezingen problemen kreeg met de Russische justitie. Oppositieleider Aleksej Navalni belandde in een strafkamp nadat hij begin dit jaar was teruggekeerd uit Duitsland. Daar had hij een behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd.