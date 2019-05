’Schutter synagoge VS had nog 50 kogels’

Bij de aanslag van de 19-jarige rechts-extremist kwam een vrouw om het leven. Het gaat om de 60-jarige Lori Kaye. Ze zou zich tijdens de schietpartij voor de rabbijn hebben gestort om hem te beschermen, meldt The Times of Israel. Drie anderen raakten door de schietpartij gewond, onder wie een 8-jarig meisje en de rabbijn van het joodse gebedshuis. Laatstgenoemde heeft een vinger verloren.

John T. Earnest, die levenslang boven het hoofd hangt, loste minstens acht schoten tijdens een afsluitende dienst van het joodse paasfeest afgelopen zaterdag. Hij had nog eens vijf magazijnen bij zich met daarin elk tien kogels, blijkt nu. Maar voordat hij die wist te gebruiken, vluchtte hij weg. Een gewapende grenswacht die op dat moment vrij was, beschoot de auto van de tiener. Niet veel later werd hij door de politie ingerekend.

Pittsburgh

Oktober 2018 drong een rechts-extremist een synagoge binnen in Pittsburgh. De 46-jarige man schoot elf mensen neer, zeven anderen raakten gewond. De aanval geldt als een van de grootste aanslagen ooit op Joden in de Verenigde Staten.

Bekijk ook: Dode en gewonden door schietpartij synagoge VS