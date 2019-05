Moeder radeloos: ’Dochtertje 25 keer gebeten op kinderopvang’

Het voorval bleef lange tijd stil, maar uit onvrede over het onderzoek naar het bijtincident treedt de moeder nu naar buiten. Op sociale media laat Bryant weten dat haar dochtertje onder de wonden zit, van haar schouder tot haar onderrug. Toen ze haar dochter ophaalde, zouden de medewerkers van de kinderopvang niets gezegd hebben. Pas toen de moeder thuis de kleren van haar dochter uittrok, kwamen de verwondingen aan het licht.

Volgens lokale media kan de politie niets over de zaak zeggen omdat het onderzoek van de toezichthouders nog zou lopen. De moeder vindt het onderzoek echter te lang duren omdat het bijtincident alweer dateert van eind februari.

Schuldgevoel

De moeder zit met een enorm schuldgevoel. „Ik brak in tranen uit toen ik het zag. Zoveel afdrukken van tanden... Ik ben droevig dat ik haar bij iemand heb achtergelaten die kennelijk niet goed voor haar kan zorgen. Het is nu twee maanden geleden en er gebeurt helemaal niets. Maar ik weet ook dat het mijn woord is tegen dat van de kinderopvang.”

De familie doet een poging om mogelijk via bewakingscamera’s te achterhalen wat er precies is gebeurd.