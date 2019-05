De Vegetarische Slager roept ’Little Willies’ terug

De Vegetarische Slager verzoekt klanten het volgende product niet te consumeren: De Vegetarische Slager ’Little Willies’ met een houdbaarheidsdatum vanaf 10-4-2019 tot en met 07-05-2019.

Als u in het bezit bent van één of meer van de betrokken producten, verzoekt het bedrijf een email te sturen aan info@devegetarischeslager.nl met een foto van de consumentenverpakking waarop de T.H.T. zichtbaar is. Bent u niet in de gelegenheid om een email te sturen, dan verzoekt De Vegetarische Slager de lege plastic verpakking, inclusief kartonnen sleeve uiterlijk 10 mei 2019 op te sturen naar het in Breda gevestigde bedrijf.