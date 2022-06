Oorlog in Oekraïne Donderdag 16 juni LIVE | Zelenski praat als hologram zeven techbeurzen tegelijk toe

De Russische invasie in Oekraïne duurt al ruim drie maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort. Met name in het oosten en zuiden van het land. Dagelijks komen vele burgers en militairen aan beide zijden om het leven. Het Oekraïense leger heeft het zwaar. Veel manschappen zijn doodmoe en beloofde wapens of munitie worden niet of pas later geleverd. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.