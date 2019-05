Stukjes plastic in vegetarische worstjes

Er zit mogelijk plastic in de vegetarische worstjes met een houdbaarheidsdatum vanaf 10 april tot en met 7 mei van dit jaar. Ⓒ De Vegetarische Slager

DEN HAAG - De Vegetarische Slager roept zijn Little Willies terug omdat er mogelijk stukjes hard plastic in de worstjes zitten. De oorzaak is volgens het bedrijf een fout in de productie.