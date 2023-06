Van der Burg: Marokkaanse migranten frustreren uitzetting door gezicht te verbergen tijdens controle

Van der Burg geeft in een debat met de Tweede Kamer een van de redenen waarom de terugkeer van migranten uit het veilige land Marokko nog altijd niet soepel verloopt. Het komt volgens hem onder meer omdat de asielzoekers bewust de identificatie voor uitzetting frustreren.

Dat blijkt een nogal omslachtig proces te zijn: de consul of ambassadeur van Marokko in Nederland moet zelf langskomen in het detentiecentrum voor vreemdelingen om te controleren of de identiteit van de uit te zetten Marokkaan wel klopt. Maar de migranten willen daar niet aan meewerken, legt Van der Burg uit: „Wij zagen dat de mensen die in vreemdelingendetentie zaten dat proces met de consul of ambassadeur frustreerden. Ze zorgden gewoon dat die hun gezicht niet kon zien en niet die identificatie kon doen.”

Afspraken

Volgens de VVD-bewindsman zijn er inmiddels afspraken gemaakt om de identificatie bij een ’grote groep voor de hand liggende casussen achterwege te kunnen laten’. Dat moet volgens hem ’helpen met de versnelling’ van het uitzetten van Marokkanen. Het lukte Nederland jaren niet om de Noord-Afrikanen uit te zetten, omdat moederland Marokko de eigen onderdanen niet terug wilde nemen. De afgelopen periode zijn er diplomatieke afspraken gemaakt, waardoor de uitzetting weer mondjesmaat op gang komt.

Het valt daarnaast op dat de coalitiepartijen elkaar deze keer eens niet in de haren vliegen, zoals de afgelopen maanden tijdens asieldebatten bijna standaard het geval was. VVD, D66, CDA en CU hopen nog voor de zomervakantie een deal te sluiten over de aanpak van de instroom van vluchtelingen, maar de meningsverschillen tussen de partijen zijn groot. Die komen dit debat echter niet naar boven, de coalitie laat elkaar met rust.

’Normale discussie over humane opvang’

Er wordt door de regeringspartijen wel met interesse geluisterd naar BBB-voorvrouw Van der Plas, die sinds de grote zege tijdens de Statenverkiezingen een politieke factor van belang is geworden. Zij haalt in een fel betoog uit, vooral naar de rechtse partijen in de Tweede Kamer. „Ik wil dat we een normale discussie voeren over humane opvang”, trekt Van der Plas van leer. „We maken elkaar gek met polarisatie, met verhalen dat huizen van mensen kunnen worden afgepakt voor asielopvang. Wij kunnen er ook wat van, dat we mensen bang maken.” Haar tirade kan op instemmend geknik vanuit de coalitie rekenen.