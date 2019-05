Assange veroordeeld tot 50 weken cel

Julian Assange arriveert bij de Londen rechtbank. Ⓒ AFP

LONDEN - WikiLeaks-oprichter Julian Assange is in Groot-Brittannië veroordeeld tot 50 weken gevangenisstraf. Hij beging een strafbaar feit toen hij zeven jaar geleden onderdook in de Ecuadoraanse ambassade terwijl hij op borgtocht vrij was.