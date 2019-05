Ⓒ Aldo Allessie

LELYSTAD - Hij was een markante verschijning, met zijn witte scootertje en cowboyhoed. Maar niemand wist echt veel over de 72-jarige man die eerste paasdag – mogelijk door een langdurig behandelde tbs’er – werd vermoord in de Rode Klif, een wooncomplex in Lelystad. Wat buurtbewoners wel weten: er kwam regelmatig ’raar volk’ binnen.