VS dreigt met militaire actie in Venezuela

„Als dat nodig is, dan is dat wat we doen”, zei Pompeo tijdens een interview met Fox News over militair ingrijpen. „Toch gaat onze voorkeur uit naar een vreedzame machtsoverdracht.”

Dinsdag riep oppositieleider Juan Guaidó op tot een gewelddadige coup. Hij vroeg burgers de straat op te gaan en claimde dat ’de belangrijke personen’ van de legerleiding zijn kant hadden gekozen. Dat bleek achteraf bluf: steeds meer generaals spraken hun steun uit aan zittend president Nicolás Maduro. Die noemde de coup achteraf ’mislukt’.

Pompeo meldde dinsdag dat president Maduro op het punt stond het land uit te vluchten, maar dat Rusland hem opriep te blijven. De Russen hebben dit ontkend en afgedaan als onderdeel van een ’propaganda-oorlog’. Ook Maduro lachte die suggestie weg. Hij prees de ’moed’ van de legergeneraals om de vrede te bewaken.