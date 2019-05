Jongeman dood bij stierenrennen in Spanje

Een jaarlijks stierenrenfestival in Spanje. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

VALENCIA - Op een Spaans stierenfestival is een 19-jarige jongeman door een stier gedood. Hij was dinsdagavond door een hoorn van het beest geraakt tijdens het stierenrennen in Chilches, meldden Spaanse media woensdag.