Roof motief ’tbs-moord’ Lelystad

LELYSTAD - Roof is het vermoedelijke motief voor de moord in Lelystad waarvoor maandag een 48-jarige ex-tbs’er is opgepakt. Er zou een grote som geld in de woning van het 72-jarige slachtoffer hebben gelegen. Naar een tweede betrokkene wordt nog gezocht.