Ziekenhuis koopt robotarm van Tijns nagellak

Tijn Kolsteren (2010-2017), die ook aan hersenstamkanker leed, werd nu vier jaar geleden een nationale held door zijn nagellak-actie. Dat was nadat hij een bezoek had gebracht aan het Glazen Huis van 3FM Serious Request. Nederland sloeg massaal de door hem aangeboden lak in. Er werd zo 1,2 miljoen voor een robot opgehaald. Het geld werd ondergebracht bij de Stichting Semmy. John Emmerik en Nicole van Dijk-Bakker richtten deze stichting in 2007 op, na het overlijden van hun zoon Semmy aan hersenstamkanker.

De nieuwe robotarm zal volgens het Prinses Máxima Centrum gebruikt worden om biopten te kunnen nemen uit diepgelegen hersentumoren bij kinderen. „Ook kan op termijn met het robotsysteem medicatie direct in deze diepgelegen tumoren toegediend worden, voor hopelijk een effectievere behandeling met minder bijwerkingen”, aldus het ziekenhuis.

„Direct medicijnen bij hersenstamtumoren brengen, dat hebben we met onze stichting vanaf het begin voor ogen gehad. Dat wilden we bij Semmy al toedienen. Het geeft ons veel voldoening om nu deze nieuwe robotarm aan te bieden”, aldus de ouders van Semmy.

Tijn

De robotarm zal naar verwachting begin volgend jaar in gebruik worden genomen. Tijn overleed in 2017 een week voor zijn zevende verjaardag aan DIPG, een vorm van hersenstamkanker. In Nederland krijgen elk jaar 150 kinderen een hersentumor, van wie tien in de hersenstam. Er is nog geen genezing mogelijk.

De nagellak-actie was destijds een groot succes. Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

„Tijn wilde anderen helpen. De aanschaf van de robotarm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robotarm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker, opdat in de toekomst genezing mogelijk is. Het gemis van je kind is onmenselijk groot, wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft”, zeggen Tijns ouders, Jolanda en Gerrit Kolsteren.