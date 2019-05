Golf van autobranden teistert Oss: ’Wees alert’

De recherche onderzoekt al langere tijd een reeks autobranden in Oss. De afgelopen maanden werden er regelmatig voertuigen in brand gestoken. Agenten zijn daarom ’extra alert’. „Dit jaar hebben we te maken gehad met negentien autobranden in de stad Oss. Wij gaan in de meeste gevallen uit van brandstichting, hoewel dat niet bij iedere brand kon worden vastgesteld”, meldt een politiebericht.

„Iedere brand wordt altijd afzonderlijk onderzocht. Wat was de oorzaak? Wie was de eigenaar? Spelen er conflicten? Bij alle andere verdachte branden doen wij ook buurtonderzoek en zoeken wij naar camerabeelden”, aldus de politie, die rekening houdt met het werk van een pyromaan.

De politie vraagt ook bewoners in Oss extra waakzaam te zijn en tips te delen.