Neonazi lokte baas Auschwitz Comité in de val

De interviewer in kwestie, Nikolai Nerling, wilde hem spreken over het Nationaal Holocaust Namenmonument. Pas later bleek dat Nerling dezelfde is als de neonazistische blogger Der Volkslehrer. Die heeft de video waarin Grishaver wordt ondervraagd op 25 april op YouTube gezet.

Grishaver zegt geschokt te zijn dat hij in de val is gelokt. Hij moet nog uitzoeken of hij aangifte kan doen tegen Nerling, zegt hij. „Het was een heel voorkomende man. Het was een goed gesprek. Maar ik ben erin getuind. Het is echt een rotfilmpje. Ik kreeg het eind vorige week toegespeeld van een Duitse advocaat die strijdt tegen neonazisme.”

Inhoud

In de video is te zien dat Nerling in Amsterdam filmt bij onder meer de Hollandse Schouwburg, het Auschwitzmonument en het Anne Frankhuis. Met Grishaver zit hij op de plek waar het namenmonument moet komen. Hij vraagt Grishaver naar de Davidsster die hij aan een ketting draagt en toont hem op zijn beurt zijn ’Hamer van Thor’, een Germaans symbool dat vaak door neonazi’s wordt gedragen.

Het YouTube-kanaal van Der Volkslehrer heeft ruim 71.000 abonnees. In Duitsland is het al eens geblokkeerd geweest, waarna hij een nieuw kanaal begon. Nerling is in zijn woonplaats Berlijn vorig jaar ontslagen als basisschoolleraar vanwege zijn radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën.