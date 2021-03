Jeugdjournaaldebat: Rutte zou het liefst een herdershond zijn

Het is veruit het vriendelijkste debat van de verkiezingen. Tijdens het Jeugdjournaaldebat mogen kinderen vragen stellen aan de lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer. Ook moeten ze een spreekbeurt houden en mogen ze voorstellen doen uit hun partijprogramma.

Geert Wilders haalt bakzeil met zijn voorstel om dagelijks de Nederlandse vlag te hijsen op basisscholen. Geen van de andere lijsttrekkers steunt het idee. Volgens CDA-leider Hoekstra is de driekleur bedoeld voor ’speciale gelegenheden’ zoals voetbalwedstrijden en Koningsdag.

Pesterijen

Lilian Marijnissen (SP) en GL-leider Jesse Klaver wisselen kleine pesterijen uit. Zo vindt Marijnissen dat Klaver in debatten te veel door anderen heen kletst. Als een van de kinderen later aan de GL-leider vraagt of hij ook vrienden heeft in de politiek, slaat hij terug: „Ik dacht dat ik bevriend was met mevrouw Marijnissen, maar zij zei net hele onaardige dingen over mij.”

Bijzondere teams tijdens het Jeugdjournaaldebat. Ⓒ ANP

Een van de aanwezige kinderen vraagt Rutte welk dier hij het liefst zou zijn voor een dag. Een Duitse herder, lacht de premier. Rutte had vroeger een herdershond. „Die lag dan de hele dag in de hal te waken.”

’Fusie Ajax - Feyenoord’

In een quiz over dingen die kinderen bezighouden (hoe heet het pasgeboren pandajong in Ouwehands Dierenpark? Wie is ’s werelds grootste TikTok-ster? Welke bekende zangeres heeft groen haar?) moeten de lijsttrekkers de krachten bundelen in teams van twee. Klaver moet met Wilders, Rutte met Marijnissen en Kaag met Hoekstra. Het zijn niet de meest voor de hand liggende combinaties. „Samenwerken met Rutte voelt toch een beetje als een fusie tussen Ajax en Feyenoord”, vat Marijnissen het samen.

Het slot van het debat zorgt voor ontroering bij de lijsttrekkers. Ze krijgen allemaal een briefje onder hun stoel met een boodschap van de aanwezige kinderen. „Wij vinden het goed dat u uw werk volhoudt ondanks alle beveiliging”, krijgt Wilders bijvoorbeeld te horen. Ook Marijnissen krijgt een pluim: „U ziet er heel goed uit, en wat stoer dat u zo’n sterke mening heeft.” Klaver krijgt een compliment voor het feit dat hij als enige politicus op TikTok zit: „Daar zien we dat u goed kunt koken. En u heeft mooie krullen.”