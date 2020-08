GGD: dweilen met de kraan open

Ook merkt de GGD dat er steeds meer sociale bijeenkomsten plaats vinden, zoals huwelijken en begrafenissen, waarbij de afstandsregels aan de laars worden gelapt. ,,Als mensen zich niet aan de gedragsregels houden, dan is het dweilen met de kraan open”, waarschuwt koepelorganisatie GGD-Ghor.

In het hele land trachten de verschillende GGD-en contacten in beeld te brengen van elke nieuwe corona-besmetting. Maar zelfs aan contactonderzoek werkt een deel van de ondervraagde personen, die het virus al bij zich dragen, niet mee. Sommigen weigeren, in weerwil van het GGD-advies, om in isolatie/quarantaine te gaan. Anderen vertikken het om contacten te benoemen tijdens het bron- en contactonderzoek.

De GGD-Ghor slaat alarm over die groeiende onwil. Om de simpele reden dat dit een nieuwe golf van ziekenhuisopnames en sterfgevallen dichterbij brengt. ,,Als mensen zich niet aan de gedragsregels van de overheid (blijven) houden, belemmert dit GGD’en in hun werk en is het onmogelijk om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen”, stelt de GGD op haar website.

Dinsdag bleek al uit de nieuwe RIVM-cijfers dat het aantal nieuwe besmettingen vorige week is verdubbeld naar ruim 2500. De noodkreet van de GGD komt vlak voordat premier Rutte op donderdag weer een nieuwe persconferentie houdt over de groeiende virusdruk.