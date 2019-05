’Dertiger’ randt meisje (17) aan: politie deelt beelden

Het meisje was volgens de Amersfoortse Courant in de nacht van zaterdag 9 februari op stap rond het horecaplein De Hof. Rond half vier gaat ze naar huis en loopt naar haar scooter. Op enig moment merkt ze dat ze wordt achtervolgd. Ze is bang en belt een vriend. Die hoort hoe de man haar aanspreekt.

„Als het meisje de man afwijst, wordt hij gewelddadig”, meldt de politie. Vervolgens randt hij haar aan, terwijl de vriend meeluistert. Daarna vlucht hij weg, ’vermoedelijk omdat het meisje gilt en schreeuwt’, zo meldt de politie.

De verdachte is kaal, heeft een ringbaardje en droeg een blauwe jas met een logo op de linkermouw en een lichtblauwe broek. Hij is ’in de dertig’, denkt de politie. Wie hem kent of ergens van herkent, wordt gevraagd de politie te bellen.