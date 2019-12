Meisje (5) loopt met peutertje (1,5) zonder schoenen 800 meter door Alaska

Toen de twee bij de buren aankwamen waren ze erg getroffen door de omstandigheden, schrijft NBCDWF.com.

De 37-jarige Julie Peter is gearresteerd op verdenking van verwaarlozing van de kinderen. De politie publiceerde vrijdag een verklaring waarin staat dat Peter er van wordt verdacht de twee kinderen te hebben achtergelaten in de woning, zonder toezicht van een volwassene. In diezelfde verklaring wordt beschreven dat het oudste kind bang werd toen de stroom uitviel, en daarom met de peuter is gaan wandelen naar de buren. De twee hadden slechts dunne kleding en sokken aan.

Venetie, waar het incident zich voor deed, is een klein dorp met 175 inwoners. Het ligt ongeveer 250 kilometer boven de stad Fairbanks.