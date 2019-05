’Alle seinen hadden op rood moeten staan’

,,Voor nabestaanden is het een vreselijk drama, het is bovendien niet uit te leggen’’, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. De liberaal dringt erop aan om bij tbs-behandelingen meer rekening te houden met de veiligheid van de samenleving, en minder met belangen en vrijheden van behandelden. ,,Bij twijfel niet oversteken. Het moet vaker mogelijk worden om tbs’ers in een zwaarder regime te plaatsen.’’

Volgens het VVD-Kamerlid horen gevaarlijke gevallen op de zogeheten longstay-afdeling, waar ze geen enkele vrijheid krijgen. ,,Voor nabestaanden is het te laat, maar wij willen nog voor de zomer met de minister daarover in debat.’’

Behandelaars om tuin geleid

Ook SP-Kamerlid Van Nispen vraagt om opheldering. ,,Want als het waar is dat deze tbs’er nu al voor de derde keer in de fout is gegaan, dan is de grote vraag hoe dit mogelijk is.’’ Volgens Van Nispen is zo’n iemand namelijk niet aan vrijheden toe. ,,Zeker als dit de man is van wie in 2005 werd gezegd dat hij alle behandelaars om de tuin heeft weten te leiden, dan hadden alle seinen op rood moeten gaan.’’

De woede van PVV-Kamerlid Markuszower richt zich op minister Dekker (Rechtsbescherming). ,,Zolang de minister de blunderende verantwoordelijken in klinieken niet ontslaat, zullen er onschuldige mensen worden vermoord.’’ De PVV’er wil een debat om de minister over deze kwestie aan de tand te voelen.

Maatschappij beschermen

PvdA-Kamerlid Kuiken wil zo snel mogelijk tekst en uitleg van de minister. ,,Ongelooflijk en vreselijk als het allemaal klopt. We moeten er zeker van zijn dat het tbs-systeem de maatschappij beschermt.’’ Dat is volgens haar in deze zaak niet het geval. ,,Als deze man voor de derde keer kan toeslaan, faalt het systeem gruwelijk.’’

Minister Dekker laat weten niks over de zaak te kunnen zeggen, zolang er onderzoek naar wordt gedaan.