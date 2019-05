Thaise koning trouwt kort voor kroning

Maha Vajiralongkorn (66) is drie dagen voor zijn officiële kroning getrouwd met Suthida Tidjai. Ⓒ AFP

BANGKOK - De Thaise koning Maha Vajiralongkorn (66) is drie dagen voor zijn officiële kroning getrouwd met zijn lijfwacht en generaal Suthida Tidjai. De 40-jarige vrouw werd in 2014 benoemd als vicecommandant van de lijfwacht van de toenmalige kroonprins. In 2016 maakte hij haar generaal.