Tweede tbs’er vast voor moord Lelystad

Dat bevestigen meerdere bronnen van De Telegraaf. De politie wil alleen bevestigen dat een tweede verdachte van 35 jaar uit Almere voor de dood van de man is opgepakt. Jan van K. (48) was nog maar net op vrije voeten na zijn tbs-behandeling. Michael B. (35) is zelfs nog bezig met resocialisatie.

Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat de 72-jarige G. J. Thomassen zeer waarschijnlijk in het weekend van vrijdag 19 op zondag 21 april om het leven is gebracht. Sectie op het lichaam van het slachtoffer bevestigt het vermoeden van een misdrijf. Het motief zou roof zijn. Dat heeft de man die de politie op het spoor van de moord zette, gemeld aan De Telegraaf.

De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer recent nog hebben gezien of gesproken en zoekt getuigen die iemand in de buurt van het slachtoffer hebben gezien.

