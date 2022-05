Steeds minder vmbo’ers kiezen Frans, maar: ’Meest romantische taal ter wereld’

’Zorgen over onderwijssysteem’

In 1968 was het minister Jo Cals die vond dat ons onderwijssysteem aan verandering toe was. De Mammoetwet deed toen zijn intrede. Geen Lagere School, Mulo of HBS meer maar basisonderwijs, mbo, vmbo, mwvo en havo waren vanaf dat moment de toverwoorden, vertelt Jan Muijs.