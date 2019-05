Winnares 1,1 miljoen: ik zou geld kwijt willen zijn

In 2013 veranderde het leven van de Schotse Jane Park compleet. De toen 17-jarige Park won 1 miljoen pond met EuroMillions, omgerekend zo’n 1.159.000 euro, en sindsdien leeft ze een zorgeloos leventje in de spotlights. Zo verzamelde ze meer dan 130.000 volgers op Instagram, die maar wat graag meegenieten van haar extravagante levensstijl en vele cosmetische ingrepen.

Maar zelfs een leven in luxehotels op exotische bestemmingen begint na zes jaar te vervelen. „Mijn beste vriendin Chloé en ik vervelen ons helemaal de pleuris”, zegt Park op Twitter. „We zijn het beu om helemaal niets te doen en denken eraan om op zoek te gaan naar een echte baan.”

Niet iedereen heeft begrip voor Parks uitspraken. „We zullen eens een weekje wisselen van leven: jij mag rondrijden met mijn taxi en ik zal me een week vervelen”, schrijft een misnoegde Twitteraar.

„Je hebt een miljoen pond gewonnen, je zou tien zaken moeten runnen”, zegt dan weer een andere gebruiker, die verwijst naar haar uitbundige levensstijl.

In een eerder interview uit 2017 zei Park dat het winnen van de loterij haar leven had geruïneerd. De Schotse overwoog zelfs om een klacht in te dienen tegen de Britse Nationale Loterij wegens nalatigheid.

„In het Verenigd Koninkrijk kan je vanaf je zestiende deelnemen aan de loterij”, zei Park aan Sunday People. „Dat is veel te jong, de minimumleeftijd moet opgetrokken worden. Ik wens vaak dat ik geen geld meer heb. Mijn leven was vroeger veel gemakkelijker. Mijn vrienden hebben een gewone baan en zitten soms krap bij kas. Ze begrijpen niet wat ik doormaak.”