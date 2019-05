Zaak tegen ex-militairen is op 9 en 10 mei

Het exterieur van kazerne Schaarsbergen, Ⓒ ANP

ARNHEM - Vijf ex-militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen staan op 9 en 10 mei terecht voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. Vorig jaar september maakte het OM al bekend tot vervolging over te gaan, onder meer omdat enkelen van hen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zogeheten militaire aanranding.