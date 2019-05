F-side Ajax bedreigt journalisten

Het statement, waarin die laatste bedreiging korte tijd later werd verwijderd, volgt nadat dinsdag een verslaggever van De Telegraaf en een cameraman klappen kregen van een lid van de F-side, rondom de uitwedstrijd van de Amsterdamse club in Londen tegen Tottenham Hotspur.

Het tweetal was bezig met een live-uitzending om de sfeer in beeld te brengen rondom de halve finale van de Champions League. De ’fan’ is naderhand opgepakt.

Diezelfde avond werd ook een cameraman van deze krant bedreigd op het Leidseplein, waar supporters zich hadden verzameld om de wedstrijd van Ajax te bekijken. Van het eerste incident is inmiddels aangifte gedaan, voor het tweede geval gaat dat ook gebeuren. De hoofdredactie laat weten de huidige situatie ’volstrekt onacceptabel’ te vinden.

Een woordvoerster van de politie laat weten op de hoogte te zijn van de dreigende aankondiging. „Die kan als zeer intimiderend en bedreigend worden gezien, we gaan hier dan ook nader naar kijken. Niemand heeft het recht zich de openbare weg toe te eigenen, en journalisten te belemmeren in hun werk, te bedreigen of zelfs te mishandelen. We nodigen de media dan ook uit aangifte te doen als ze hiermee te maken krijgen.”

Een woordvoerder van de NVJ, de vakbond voor journalisten, zegt dat ’het niet zo kan zijn dat journalisten verbaal of fysiek worden aangevallen’. „Het vrije woord mag nooit worden belemmerd, we gaan er dan ook vanuit dat alles in het werk wordt gesteld om te zorgen dat verslaggevers veilig hun werk kunnen doen.”

Ajax laat in een officiële verklaring weten ’vanzelfsprekend elke vorm van geweld af te keuren’. „Dat geldt ook voor bedreigingen. De laatste alinea die in de verklaring stond was een bedreiging naar de media die hun werk willen doen rondom onze wedstrijden. Dat is onacceptabel en die passage is gelukkig verwijderd. Iedereen moet met een veilig gevoel naar het stadion kunnen gaan. En de media moeten gewoon hun werk kunnen doen.”