Meer agressie in apotheken door medicijntekorten

Carlo Schneider in zijn apotheek Ⓒ ALLESSIE, ALDO

HILVERSUM - Zo’n 75 procent van alle circa tweeduizend openbare apotheken heeft wekelijks met agressie te maken, een derde zelfs dagelijks. Aldus blijkt uit gegevens van de apothekerskoepel. „Het varieert van stemverheffing, schelden tot zelfs slaan.” Zoals in een apotheek in Weesp, waar een medewerker door een klant in het gezicht geslagen werd.