Haatprediker legt zich neer bij inreisverbod

Vanochtend werd bekend dat de ’haatprediker’ niet welkom is in Nederland en de rest van de Schengenzone, omdat het kabinet „krachtig wil optreden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld.” Anderson is onder meer van mening dat homo’s geëxecuteerd moeten worden. Ook is hij tegen condooms, twijfelt hij aan bewijzen over de Holocaust en heeft hij oud-president Obama dood gewenst.

„Ik heb dit al eerder meegemaakt”, zegt Anderson. „Ze nemen dan contact op met de vliegmaatschappij, met de spoorwegen. Ik ga niet tien uur in een vliegtuig zitten, om vervolgens vijf uur lang te worden verhoord en dan weer op een vliegtuig naar huis te worden gezet. Wat heeft dat voor zin?”

Bekijk ook: Vier vragen over haatprediker Anderson

Bekijk ook: Nederland weigert komst haatprediker Steven Anderson