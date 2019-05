StemWijzer: stem op GL precies hetzelfde als PvdA

Sterker nog: er zijn dertig reserve-stellingen, maar ook daarbij waren de uitslagen precies identiek. Kiezers zouden zo steeds evenveel kans hebben om op GroenLinks of PvdA uit te komen, ongeacht de keuzes die ze zouden maken.

„We kwamen er net iets te laat achter”, zegt projectleider Matthijs van Tuijl van ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer, tegen de NOS. Daarom was er meer tijd nodig. Inmiddels zijn er nieuwe stellingen bedacht. Een verbeterde versie komt donderdag online.

Het is de derde keer dat er een Europese StemWijzer is. ProDemos, dat miljoenen subsidie krijgt per jaar, is de enige organisatie die een vorm van stemhulp aanbiedt in Nederland. De club worstelt behalve met deze flater ook met een seksschandaal dat deze week uitlekte.