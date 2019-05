’Arbeidersvrouw’ krijgt een naam

Twee trotse kleindochters voor het portret De Arbeidersvrouw van hun grootmoeder: Toos Punt (links) en Anja Offringa-Punt (rechts) Ⓒ Foto familiebezit

Amsterdam - Tijdens een dagje Amsterdam bezoekt de familie Punt de laatste jaren altijd wel even het Stedelijk Museum voor een ’bezoekje aan oma’. Want op het schilderij Arbeidersvrouw van Charley Toorop, een van de publiekslievelingen in de basiscollectie van het museum, prijkt levensgroot het portret van hun grootmoeder Johanna ’Jansje’ Punt-Verburgt.