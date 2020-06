Bioscopen weer open: ’Dit is het nieuwe uitverkocht’

Ⓒ Aldo Allessie

Utrecht - Wie gaat er midden op een mooie pinksterdag naar de bios? Terwijl er, om maar wat te noemen, ook eindelijk weer terrasjes te pakken zijn? Voorstellingen in Pathé Leidsche Rijn waren maandag 1 juni merendeels uitverkocht. Want in het nieuwe normaal betekent dat er dertig mensen in de zaal zitten.