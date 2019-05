Bikini baart opzien met waarschuwing kanker

Meerdere landelijke nieuwssites schrijven over de ’water sports bikini’. De reden: een label met een gezondheidswaarschuwing. Een Amerikaanse wees haar volgers op sociale media deze week op de bikini. „Wisten jullie dat dit erbij wordt vermeld?’, vroeg ze zich af.

Op het label staat de tekst: ’Dit product kan u blootstellen aan Di(2-ethykhexyl) phthalate, lood en cadmium, die bij de staat van Californië bekendstaan voor het veroorzaken van kanker, geboorteafwijkingen en andere voortplantingsgebreken.’

Tekst loopt verder onder foto’s.

Verder worden klanten aangespoord om naar de website van Californië te gaan, waar ’Proposition 65’ wordt uitgelegd. Dat wetsartikel schrijft voor dat bedrijven potentieel gevaarlijke stoffen moeten vermelden.

Het label zorgt voor behoorlijk wat rumoer. Terwijl sommige Twitteraars hun zorgen uiten, schrijven anderen dat dergelijke waarschuwingen op ’alle’ producten in de staat Californië te vinden zijn.

De cynici hebben een punt: de voorschriften van Californië zijn behoorlijk rigide. Een rechter bepaalde afgelopen jaar nog dat ook koffie-producenten en -verkopers, waaronder Starbucks, een waarschuwing moeten hebben voor het kankerverwekkende karakter van een stof die bij de productie van koffiebonen vrijkomt. Ook alcoholische dranken hebben zo’n waarschuwing, schrijft Fox News.

Een woordvoerder van Fashion Nova, de website waarop de bikini beschikbaar is, was niet bereikbaar voor commentaar. Overigens is het label vermoedelijk enkel voor klanten in Californië bestemd want klanten in andere staten melden dat ze dezelfde bikini hebben zonder het betreffende label.