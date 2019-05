Eis 30 maanden tegen bewoner ’spookwoning’

De invallen in Ypenburg op 5 maart 2019 leidden tot achttien aanhoudingen en de inbeslagname van auto’s, wapens, drugs en 6,5 miljoen euro aan contanten. Ⓒ DE TELEGRAAF

Den Haag - Is de Haagse Surinamer Anil S. onderdeel van een kartel dat een drugslijn naar Nederland exploiteert, zoals justitie suggereert? Of heeft de zakenman en muzikant de schijn tegen en probeert een jaloerse kennis hem een loer te draaien, zoals hij het zelf ziet? Anil S. moet in ieder geval dertig maanden de cel in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Voor het witwassen van geld, het voorhanden hebben van coke en wapenbezit.