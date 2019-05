Robert Mueller is boos

Minister Barr van Justitie kreeg tijdens een hoorzitting gisteren de volle laag van Democratische senatoren. Ⓒ Foto Bloomberg

WASHINGTON - Speciaal aanklager Robert Mueller heeft bij minister Barr van Justitie geklaagd over diens samenvatting van de conclusies in het Mueller-rapport. Volgens Mueller heeft de minister zijn rapport niet juist weergegeven. Mueller stuurde een brief naar de minister en de twee belden ook nog over Muellers kritiek.