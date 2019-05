Lokale verkiezingen in teken van Brexit

Nog een week, hoopt May, en dan wordt de knoop over Brexit doorgehakt.

LONDEN - Een schipperende oppositieleider Jeremy Corbyn en een schutterende premier Theresa May. Dat is de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk, nu Engeland en Noord-Ierland zich opmaken voor lokale verkiezingen. Die staan niet, zoals gewoonlijk, in het teken van nieuwe lokale voorzieningen of lagere lokale belastingen, maar gaan eigenlijk alleen over Brexit, een onderwerp waar niets lokaals aan is.