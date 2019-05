Britse minister ontslagen na lekken

In een verklaring zegt May dat ze het vertrouwen heeft verloren in zijn kwaliteiten. Ministers hadden in de besloten kring van de Nationale Veiligheidsraad hun twijfels uitgesproken over deelname van het Chinese bedrijf aan de aanleg van het netwerk. De Britse pers berichtte daar korte tijd later over.

Er kwam een onderzoek op gang naar de bron van die informatie en dat blijkt nu Williamson te zijn die sinds 2017 minister van Defensie was.

Williamson ontkende kort na zijn ontslag dat hij enige rol had in het lekken van de informatie. In een brief aan May zegt het „jammer” te vinden dat de premier het gevoel heeft het lek in zijn ministerie zat. „Ik ben er van overtuigd dat dit niet het geval was”, schrijft hij. „Ik ontken krachtig dat ik op enigerlei wijze betrokken was bij dit lek”, schrijft hij verder. Een grondig onderzoek zou dat volgens hem ook hebben uitgewezen.

Als opvolger van Williamson benoemde May minister van Ontwikkelingszaken Penny Mordaunt. Zij geldt ook als een van de kandidaten voor de opvolging van May.

