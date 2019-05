Val acrobate bij circus Rotterdam

De vrouw smakte naar beneden en kwam op haar rug terecht. „Ze was samen met zes andere vrouwelijke acrobaten bezig met een act op de zogeheten Chinese Pole. Dat is een verticale paal van vijf meter hoogte. De acrobaten wisselen daar dans met trucs af. „De vrouw greep mis en viel naar beneden”, vertelt Circusstad Festival. Het gebeurde net voor de pauze. „Het doek is meteen dicht gegaan en de voorstelling is gestopt. Ook is er meteen een ambulance gebeld.”

Er waren artsen in de zaal die meteen het podium opkwamen.

De acrobate zou door de val even buiten kennis zijn geweest. „Volgens de artsen was ze al snel bij kennis en kon ze vertellen wat ze voelde’, zegt artistiek leider Maaike van Langen. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis. Ze was nog steeds bij bewustzijn en ze zouden naar haar nek gaan kijken.

De voorstelling van het Zweeds gezelschap met acrobaten van allerlei nationaliteiten was uitverkocht met zevenhonderd toeschouwers. „Het is een drama, afschuwelijk. Maar het is aan de andere kant ook het risico van het vak. We hopen dat de acrobate er snel weer bovenop komt.”

Voor de komende dagen gaat het festival gewoon door, morgenochtend overlegt het festival samen met het gezelschap of hun andere voorstellingen gewoon doorgaan. „Haar collega’s zijn ook enorm geschrokken.”