Blundergala bij levensgevaarlijke tbs’er Van K.

Onderzoek aan de Rode Klif woensdag in Lelystad. Ⓒ Aldo Allessie

De levensgevaarlijke Jan van K. (48) die maandag werd opgepakt voor een moord in Lelystad, kreeg twee keer eerder tbs opgelegd. ’Deze toneelspeler heeft zijn behandelaars in de luren gelegd’, zei een officier van justitie in 2005 nadat Van K. tijdens een proefverlof gruwelijk de fout in was gegaan.