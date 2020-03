Rutte: ’Communicatie had strakker gekund’

Maandagavond kwam het kabinet met een verlenging van het verbod op grootschalige evenementen tot aan juni. Bij nader inzien bleek het toch alleen te gaan om evenementen waarvoor een vergunning vereist is. Voor overige bijeenkomsten met meer dan honderd mensen, zoals voetbalwedstrijden, blijft het verbod gelden tot in elk geval 6 april.

De boodschap had inderdaad wat scherper gebracht kunnen worden, erkent de premier. Hij gaat daarom ook het aantal bewindslieden bij persconferenties beperken. Maandag stonden er vier ministers en een tolk op het podium.

Op dinsdag 31 maart besluit het kabinet of de coronamaatregelen, zoals het sluiten van scholen en horeca, ook na 6 april van kracht blijven, zo zei Rutte. Alles wijst erop dat dit het geval is. Het kabinet houdt in z’n planning immers rekening met ’slechter weer’. „We moeten nu niet denken op basis van de eerste groene grassprietjes: we zijn er.” Hij doelde op uitspraken van het RIVM eerder woensdag, dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus iets lijkt af te zwakken.