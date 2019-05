Uniek: vwo’er Luca blaast taptoe-signaal bij Dodenherdenking

Luca Vaneman (16) mag tijdens de dodenherdenking in Madurodam het signaal blazen voor de twee minuten stilte. Ⓒ Hielco Kuipers

Ter Aar - Al te veel oefenen doet hij de komende dagen niet meer, omdat hij anders ’met spierpijn in de kaken’ op zijn trompet staat te blazen. Maar ietwat nerveus is de 16-jarige Luca Vaneman wel, nu hij het indringende taptoe-signaal mag blazen tijdens de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam.