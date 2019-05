Tbs-duo kon vrijuit moorden

Maandag werd de 48-jarige Jan van K. opgepakt voor de moord op de 72-jarige Gerrit Thomassen die dood in zijn huis werd gevonden. Van K. zat sinds 1997 vrijwel non-stop in een tbs-kliniek. Hij ging in 2003 na behandeling opnieuw de fout in tijdens proefverlof en kwam pas recent weer vrij.

De tweede verdachte Michael B. (35), die met Van K. in de woning van het slachtoffer zou zijn geweest, heeft eveneens een tbs-achtergrond. Hij wordt behandeld in de tbs-kliniek Oostvaarders in Almere. Ook Van K. zat hier. Overigens, ook slachtoffer Thomassen, die net als de twee verdachten een tbs-verleden heeft, verbleef hier.

Motief

Het motief voor de moord op de man is mogelijk roof. Een van de verdachten heeft dit aan een getuige gemeld. Die tipte de politie.

De arrestaties deze week brengen minister Dekker ernstig in verlegenheid. Hij overleefde begin april een debat over de missers rond Michael P. en raakte kort daarna opnieuw in opspraak toen een tbs’er werd opgepakt die vanuit een kliniek in vuurwapens handelde.

Coalitiepartij VVD wil partijgenoot Dekker stevig aan de tand voelen. „Het is niet uit te leggen”, verzucht Kamerlid Van Wijngaarden. Volgens hem horen gevaarlijke gevallen op de zogeheten longstay-afdeling, waar ze geen enkele vrijheid krijgen. „Het moet vaker mogelijk worden om tbs’ers in een zwaarder regime te plaatsen. Voor nabestaanden is het te laat, maar wij willen nog voor de zomer met de minister daarover in debat.”

Ook PvdA-Kamerlid Kuiken wil tekst en uitleg. „Als deze man voor de derde keer kan toeslaan, faalt het systeem gruwelijk.”

