Akshay (23) werd opgelicht door moeder en belandde op straat

Ikbal (28, links) en Akshay (23) brachten dagen én nachten op straat door. Ze hadden alle hulp kunnen gebruiken. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Als het aan staatssecretaris Paul Blokhuis ligt, zijn er over een paar jaar geen dakloze jongeren meer in Nederland. De bedoeling is dat voor 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.