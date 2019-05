Nederlandse jezidi: ’IS-vrouwen zijn net zo erg als de mannen’

Pari Ibrahim wil ook dat haar eigen gemeenschap verandert. Ⓒ Free Yezidi Foundation

IS-strijders joegen tal van haar familieleden de dood in. Net van de universiteit is de Nederlandse Pari Ibrahim (30) inmiddels uitgegroeid tot mondiaal gezicht van het getiranniseerde jezidi-volk. Ze spreekt zelfs de Verenigde Naties toe tegen het onrecht dat is aangedaan.