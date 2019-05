Gevaarlijke reuzenberenklauw teistert buurt in Rijswijk

In het Steenvoordebos in Rijswijk stuiten wandelaars op de woekerende reuzenberenklauw. Ⓒ Peter van Zetten

RIJSWIJK - In Rijswijk wordt alarm geslagen over de welig tierende reuzenberenklauw. De exotische plant, die gevaarlijk is voor mens en dier, is in parken, speeltuinen en langs voetpaden een dusdanige plaag geworden dat inwoners een officiële klacht hebben ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).