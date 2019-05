Horrordokter Fred B. in cel

Slachtoffers van de inmiddels 58-jarige Huissenaar reageren opgelucht en verheugd, nadat ze dinsdag van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad hebben gehoord dat de horrordokter nu drie jaar moet zitten. Jarenlang heeft hij bezoeksters van zijn kliniek tot wanhoop gedreven en wijsgemaakt dat ze de meest vreselijke ziektes onder de leden hadden. Ook handelde hij in verboden dieetpillen.

Radeloze en wanhopige patiënten wist hij ervan te overtuigen dat ze de dood zouden ontlopen als ze zich zouden laten behandelen door specialisten aan de andere kant van de wereld. De weduwe van een leukemiepatiënt in Arnhem betaalde de neparts meer dan 170.000 euro voor enkele chemokuren in Bangkok, waar haar man uiteindelijk kwam te overlijden. Een deel van het mega-bedrag had de Huissenaar intussen al in contanten ontvangen.

Radeloos

Een ander slachtoffer: „Radeloos heeft hij me gemaakt. Hij presenteerde zich altijd als een ervaren arts. Droeg steeds zo’n witte doktersjas met esculaapteken. En nadat hij zogenaamd een kwaadaardig knobbeltje in mijn borst had ontdekt, verwees me naar het Chinese First Hospital in Jiaxing City. Daar zou ik – zodra ik hem 60.000 euro had betaald - terecht kunnen voor een succesvolle behandeling”, herinnert de vrouw zich.

De patiënte, die zich door de arts liet vergezellen naar China: „Het kwaadaardige gezwel zou gegarandeerd verdwijnen door speciale matjes in mijn borst te plaatsen. Volgens hem zouden die plaatjes een chemokuur voor vijf jaar bevatten. Maar bij terugkeer in Nederland bleek tijdens een ’second opinion’ dat ik helemaal nooit een tumor had gehad en dat er in China slechts een eenvoudige borstlift-operatie was uitgevoerd.” aldus de Arnhemse vrouw.

De Huissenaar vervalste daarop handtekeningen en emailadressen en gebruikte briefpapier van het Chinese ziekenhuis, waarmee hij wilde beweren dat de Arnhemse vrouw vóór haar vertrek naar het Chinese First Hospital in Jiaxing City wist dat ze daar niet voor een medische maar een cosmetische ingreep was. Ook vervalste de neparts declaraties van Chinese ziekenhuizen, die hij vervolgens inleverde bij een zorgverzekeraar in Nederland. De advocaat van B., Marianne Lochs, was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.