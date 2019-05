Roep om heldere vaccinatiekoers

Het Noord-Hollandse bedrijf Berend Botje heeft al een knoop doorgehakt: daar worden niet-gevaccineerde kinderen geweigerd. Het bedrijf durft duidelijk de nek uit te steken, het zou namelijk kunnen dat de rechter hier een stokje voor steekt als boze ouders de stap naar de rechtbank maken. Maar het kan ook dat een rechter zegt dat het prima is wat Berend Botje doet, de wetgeving hierover is namelijk nog niet helder.

Door die onduidelijkheid durven een hoop kinderopvangen de stap van Berend Botje nog niet aan. Dat bedrijf is met drieduizend kinderen op de opvang groot genoeg om de juridische gevolgen aan te kunnen, maar voor kleine organisaties ligt dat anders. Volgens Alien Alberts van Berend Botje moet de politiek snel duidelijkheid geven in de wet of het weigeren nou wel of niet mag en zou de politiek dat niet aan de uitleg van een rechter moeten overlaten. „Laat ze een stap zetten”, spoort ze de instanties aan. „Doe wat. Ze praten er al zo lang over.”

Bij Partou, een van de grootste kinderopvangorganisaties van het land, willen ze ook dat er zo snel mogelijk een politiek-maatschappelijk debat over wordt gevoerd. „We willen dat de vaccinatiegraad omhooggaat”, vertelt woordvoerster Evelien van Holten. „En de regels moeten gewoon snel duidelijk worden.”

Debat

Bij de Brancheorganisatie Kinderopvang vinden ze ook dat dit vooral een maatschappelijk debat moet zijn, laat René Loman weten. „Het belangrijkste is dat de vaccinatiegraad zo snel mogelijk weer boven de 95 procent komt”, vindt Loman. Door ouders die online allerlei spookverhalen lezen en geloven, is het aantal kinderen met een prikje beneden die kritische grens gekomen. Maar hij ziet tegelijkertijd wel praktische bezwaren tegen een weigerbeleid, dat zou niet alles oplossen.

Het wrange is dat het kabinet zelfs niet weet of kinderopvangorganisaties met de huidige wetgeving de kinderen mogen weren, die overigens ook een gevaar vormen voor baby’s die te jong zijn om bepaalde vaccinaties te krijgen. Dat wordt nu nog uitgezocht door een commissie. Ook de Raad van State kan geen duidelijkheid geven over of dit mag. Het staat volgens die laatste organisatie niet expliciet in de wet dat het niet mag, maar andere wetten zouden roet in het eten kunnen gooien als het gaat om de uitvoering van zulk beleid. Een kinderopvang mag bijvoorbeeld geen medische gegevens opvragen om te controleren of iemand is gevaccineerd.